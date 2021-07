O Tondela confirmou esta quarta-feira a chegada de Tiago Dantas ao clube, por empréstimo de uma temporada do Benfica, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.

Nas redes sociais, os beirões anteciparam a contratação com um vídeo em que surge várias vezes o símbolo de campeão do Mundo. Ora, recorde-se que Dantas conquistou o Mundial de Clubes em fevereiro deste ano, ao serviço do Bayern de Munique.

Pouco depois, de resto, o Tondela publicou novo vídeo, desta vez já com Dantas equipado com as cores do emblema tondelense.

O jovem médio de 20 anos esteve cedido aos bávaros na época transata, mas fez apenas dois jogos pela equipa principal.

Agora, prepara-se para prosseguir a carreira no Tondela, novamente por empréstimo, naquela que será a sua primeira aventura na Liga.