Micael Sequeira, treinador adjunto do Sporting de Braga, em declarações na flash interview da Sport TV1, após a vitória frente ao FC Porto que contribuiu, face à conjugação de resultados, alcançar o 3.ª lugar.



«Em primeiro lugar, quero felicitar o FC Porto pela conquista do campeonato. Foi um grande jogo, principalmente a segunda parte em que tivemos uma reação tremenda, uma entrega fantástica, fizemos tudo aquilo que foi necessário para dar a volta. Os jogadores mostraram o porquê de acreditarmos sempre neles.»



«Foi um grupo que se conseguiu sempre readaptar às circunstâncias diferentes e, por isso, são os grandes responsáveis pela conquista da Taça da Liga, pelo terceiro lugar e pela Liga Europa. Foi importante, mas foi tudo muito bem preparado pela administração, pelo presidente que deu sempre as melhores condições. Acredito que o melhor está para chegar.»

[Vai falar com Rúben Amorim?]: «Estamos felizes pela conquista. Não estávamos concentrados no outro jogo. Resta-nos dar os parabéns a toda a gente que trabalha neste clube para o ano estarmos aqui a dar mais alegrias.»