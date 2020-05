O FC Porto manifestou-se solidário com os seus atletas das modalidades e compreende as posições públicas tomadas por alguns, mas, em comunicado, também diz que as que as decisões de encerrar as diferentes competições de pavilhão «são compreensíveis».

O clube começa por dizer que «a saúde pública, a integridade física dos atletas, colaboradores e adeptos em geral é um bem inalienável e uma prioridade absoluta nestes tempos difíceis», impostos pela propagação da pandemia da covid-19.

Há dois dias a equipa de andebol do FC Porto reagiu com indignação quando a Federação de Andebol decidiu cancelar o campeonato sem atribuir o título de campeão, quando os dragões comandavam a liga com mais dois pontos do que o Sporting, falando em «falta de coragem» e «desprezo» pelo trabalho desenvolvido pela equipa.

O clube manifestou-se agora solidário com os atletas, mas, por outro lado, aceita as opções tomadas pela federação em consonância com as suas congéneres europeias, classificando-as como «compreensíveis».

«Num momento como este, a direção do FC Porto manifesta total solidariedade com os seus atletas e compreende as posições públicas por alguns deles tomadas recentemente, já que viram defraudadas naturais expetativas relativamente ao seu trabalho árduo e dedicado ao clube», lê-se no comunicado.

O documento refere ainda que o clube está empenhado em ultrapassar todas as dificuldades e determinado em voltar mais forte em todas as modalidades. «A direção tomará sempre junto das federações nacionais e europeias as posições que entenda mais convenientes na defesa dos interesses do clube, dos atletas e das modalidades», lê-se ainda no comunicado tornado público este sábado.