A Federação de Andebol de Portugal (FAP) anunciou que o FC Porto vai ser o representante português na Liga dos Campeões de 2020/21, após o cancelamento do campeonato nacional devido à pandemia de covid-19.



Após o comunicado conjunto com as federações de hóquei, voleibol e basquetebol, a FPA emitiu uma nota a esclarecer a escolha dos representantes lusos nas provas europeias, tendo como base a classificação na altura da suspensão do campeonato.

Assim, o FC Porto estará em 2020/21 na Liga dos Campeões, líder do campeonato, onde poderá também ter a companhia do Sporting, que jogará essa competição ou na Liga Europeia, na qual estarão Benfica e Belenenses.

No andebol feminino, o Colégio de Gaia estará na Liga Europeia ou na Taça Europeia, prova em que estarão o Madeira SAD e o Alavarium.

Igualmente suspensos de forma definitiva estão quaisquer provas de andebol de praia e andebol em cadeira de rodas, sendo que também nestas competições será utilizado «um critério desportivo resultante da classificação e resultados desportivos validamente produzidos à data da suspensão dos campeonatos» para nomear representantes em provas internacionais.



Pese embora o campeonato tenha terminado sem atribuição de títulos de campeão, a FPA frisou que incentiva a «reativação das competições e jogos - circunscritos a uma determinada região, ou distrito - desde que estejam reunidas condições de segurança e saúde pública», no período compreendido pelos meses de julho e agosto, entre o fim da época 2019/20 e o arranque da próxima.

Além disso, a federação anunciou ainda uma série de medidas que «entram de imediato em vigor» com vista a apoiar os clubes. Outra das medidas é a atribuição de créditos aos clubes e o estabelecimento de «planos de pagamentos de médio prazo e eventual estabelecimento de moratórias parciais até ao mês de agosto de 2020».