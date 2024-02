Já há equipas para o Moreirense-Sporting desta segunda-feira (20h15), jogo que fecha a 22.ª jornada da I Liga, com o treinador dos leões, Ruben Amorim, a fazer quatro mudanças no onze inicial após a vitória ante o Young Boys, para a Liga Europa (1-3).

Coates, que foi poupado na Suíça para a visita a Moreira de Cónegos, volta ao onze inicial, assim como Geny Catamo, Hidemasa Morita e Francisco Trincão, suplentes utilizados ante os helvéticos na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Saem do onze inicial dos leões Matheus Reis, Ricardo Esgaio, Daniel Bragança e Marcus Edwards, todos de início no banco no Minho, esta noite. E quem também está no banco, mas como novidades, são o central Ousmane Diomande (após o regresso da CAN, que ganhou pela Costa do Marfim, mas pela qual só jogou nas duas primeiras jornadas da fase de grupos, a última vez a 18 de janeiro) e o lateral-direito espanhol Iván Fresneda, recuperado de lesão.

Baixas para Amorim neste jogo são Paulinho e St. Juste, para defrontar um Moreirense que tem duas alterações em relação à vitória por 1-0 ante o Desportivo de Chaves.

O treinador dos minhotos, Rui Borges, lança como novidades o médio Rúben Ismael e o extremo João Camacho, o primeiro suplente utilizado ante o Chaves e o segundo ausência ante os flavienses, por ter estado a gozar licença parental. Saem do onze Lawrence Ofori e Jeremy Antonisse, de início no banco esta noite.

O Moreirense é 6.º classificado com 35 pontos e pode aproximar-se do Vitória SC, 5.º com 41, em caso de vitória (o vizinho minhoto empatou em Portimão). O Sporting é 2.º classificado, com 52 pontos, a três do líder Benfica, mas nesta altura com menos dois jogos.

As equipas para o Moreirense-Sporting:

MOREIRENSE: Kewin Silva; Dinis Pinto, Maracás, Marcelo, Frimpong; Ismael, Gonçalo Franco; Madson Monteiro, Alan, Camacho; Luís Asué.

SPORTING: Adán; Eduardo Quaresma, Coates, Gonçalo Inácio; Geny Catamo, Hjulmand, Morita, Nuno Santos; Trincão, Gyökeres, Pedro Gonçalves.

Suplentes do Moreirense: Caio Secco, Castro, Aparício, Ponck, Antonisse, Pedro Amador, Kodisang, Mingotti, Lawrence Ofori.

Suplentes do Sporting: Franco Israel, Matheus Reis, Marcus Edwards, Luís Neto, Iván Fresneda, Daniel Bragança, Ousmane Diomande, Ricardo Esgaio, Koba Koindredi.