Rafael Martins, autor do golo do Moreirense, comentou desta forma a derrota da sua equipa na receção ao Benfica (1-2). Declarações na flash interview da SportTV:

«Sabíamos da dificuldade do jogo, da grandeza do Benfica, que é uma grande equipa. Foi pena sofrermos cedo, de bola parada, mas conseguimos responder. Merecíamos um pouco mais, sair daqui pelo menos com o empate.»

O que faltou? «Faltou um bocadinho de sorte, no ataque houve muita precipitação no último passe. Mas temos de levantar a cabeça e pensar já no próximo jogo. Podem esperar um Moreirense muito forte, temos uma ambição muito grande de fazer melhor que na época passada.»