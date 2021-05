O treinador do Moreirense, Vasco Seabra, apontou esta terça-feira a uma vitória na receção ao Famalicão, na 34.ª e última jornada da I Liga, para honrar «uma excelente época» do clube de Moreira de Cónegos.

«Queremos terminar o campeonato da melhor forma, com uma vitória e tentar acabar no melhor lugar possível, até para honrarmos a excelente época que temos feito e que este grupo merece. Quando se luta pelos três pontos, luta-se com tudo o que temos. É dessa forma que vamos encarar o jogo», disse Seabra, em conferência de imprensa.

Moreirense e Famalicão têm amos 40 pontos, a três do sexto lugar. Porém, se os cónegos já estão arredados do acesso às provas europeias da próxima época, o Famalicão precisa de vencer e esperar por deslizes de V. Guimarães e Santa Clara, sobre os quais tem vantagem no confronto direto, para conseguir uma vaga na segunda pré-eliminatória da nova Liga Conferência Europa da UEFA.

«O Famalicão tem excelente plantel, um bom treinador e vem num percurso muito ascendente, com muitos pontos nos últimos jogos. Estamos à espera de um Famalicão forte, a jogar para a frente e para ganhar, tal como nós. Acredito que será um jogo bom de se seguir», antecipou, lamentando a ausência de público na última jornada, ao invés do cenário inicial apontado pela Liga, num desfecho «compreensível» dado que a 33.ª jornada também não teve adeptos e existem decisões em disputa.

Para este jogo, no qual o Moreirense procura, com Vasco Seabra, a primeira vitória caseira depois de oito empates e duas derrotas na Liga nessa condição, o técnico diz que «o mais relevante tem a ver com o foco dos jogadores». «Sentimos que estão responsáveis e sabem que não há jogos a feijões», expressou.

Seabra mostrou-se convicto da disponibilidade de Fábio Pacheco, que acusou queixas físicas após a derrota em Braga, bem como de Sori Mané, restabelecido de uma grave lesão num joelho. Já Ferraresi, David Simão e Gonçalo Franco estão suspensos e Pedro Amador, Pedro Nuno e Derik Lacerda estão lesionados.

O Moreirense-Famalicão joga-se a partir das 20 horas de quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.