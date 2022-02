Ricardo Sá Pinto e Diamantino Figueiredo foram expulsos após o apito final do jogo entre o Moreirense e o FC Porto, em Moreira de Cónegos, para a 23.ª jornada da Liga 2021/22.



O treinador do Moreirense aproximou-se do árbitro para questionar algumas decisões, terá sido empurrado pelo treinador de guarda-redes dos dragões - de acordo com o relato do adjunto Rui Mota -, e esboçou uma reação.



Sérgio Conceição, em conferência de imprensa, disse que não percebeu o que se passou.



Veja as imagens: