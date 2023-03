Declarações do treinador do Vitória de Guimarães, Moreno Teixeira, na sala de imprensa, após o triunfo frente ao Santa Clara (1-3), na 23.ª jornada da I Liga:

«Na primeira parte, à exceção dos primeiros dez minutos, em que não entrámos bem e que eu não gostei - nem é o registo da nossa equipa - depois fomos nós. Uma primeira parte em que tivemos qualidade, reconheço também que tivemos a eficácia que noutros jogos não tivemos. Fizemos três golos e tivemos mais uma ou outra oportunidade, mas parece-me até, e tenho de ser justo, que é um resultado até exagerado para aquilo que o Santa Clara fez.»

«Na segunda [parte], este meu registo de não estar satisfeito é perceber que o nosso campeonato nos pode levar, mesmo tendo este tipo de resultado, a algum desconforto se não fossemos sérios e competentes. Não conseguimos ter a eficácia da primeira parte, mas no global acho que é uma vitória justa da melhor equipa e que nos faz ter 40 pontos. Nada mais do que isto.»

«Havendo mudança da equipa técnica da parte do adversário, nunca sabemos o que podemos encontrar. Durante a semana, foi focarmo-nos mais em nós e ver e reconhecer que do lado do Santa Clara há qualidade e há competência. Mas focámos em nós. A dificuldade de preparação do jogo [acontece] em todos, porque todas as equipas são competentes.»