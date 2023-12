Declarações do treinador do Desportivo de Chaves, Moreno, em conferência de imprensa, após a vitória por 2-1 ante o Vizela, em jogo da 12.ª jornada da I Liga:

«Não há jogos fáceis no nosso campeonato e tornou-se ainda mais difícil começar o jogo em desvantagem, porque o nosso momento não era bom. Vínhamos de três derrotas consecutivas e uma paragem de três semanas. Tivemos uma entrada em jogo positiva, até ao golo do Vizela e a primeira vez que o Vizela vai à nossa baliza, faz golo. Tudo isso podia tornar a equipa ainda mais intranquila e não foi isso que aconteceu. A equipa respondeu, teve uma boa reação ao golo sofrido, criámos oportunidades, fizemos o golo do empate. Nos últimos dez minutos da primeira parte, o Vizela esteve melhor do que nós e identificámos o problema: jogo muito direto no ponta-de-lança do Vizela, os nossos médios a não baixar para a segunda bola e estávamos a criar problemas por isso.

Ajustámos ao intervalo, corrigimos a equipa, e, depois, a forma como entramos na segunda parte, com um golo de qualidade, uma jogada muito bem elaborada da nossa parte, trabalhada por nós durante a semana, colocámo-nos em vantagem.

Como digo, não há jogos fáceis no nosso campeonato, mas gostei da nossa equipa, da vitória, dos três pontos importantes, mas gostei porque senti uma equipa competitiva. Teremos de ser sempre competitivos, com maior ou menor qualidade, mas temos de ser sempre competitivos neste campeonato. Foi o que senti, uma equipa, ao longo dos 97 minutos, muito ligada e isso agrada-me.

[Regresso às vitórias] Estou satisfeito, três pontos conseguidos, mas só temos dez, ainda. Temos uma caminhada muito difícil. Nunca vão ver um treinador completamente abatido nas derrotas, nem 'super' eufórico nas vitórias. Desde o primeiro dia, mesmo na altura das duas vitórias consecutivas, disse sempre que esta época ia ser muito difícil, vai ser difícil. Três pontos importantes, juntámo-nos a um lote de equipas [na tabela classificativa] e, agora, é descansar hoje e amanhã treinar, para verem o rigor que aqui existe. E, depois, preparar a semana para tentar ganhar pontos no Estoril.»