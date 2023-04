Moreno, treinador do V. Guimarães, comentou desta forma o triunfo da sua equipa no reduto do Marítimo (1-2):

«Esteve lá hoje tudo em campo. Nem sempre bem jogado, mas com a resposta daquilo que é competir a este nível. Não há equipa que jogue nos Barreiros e que para ganhar cá não tenha que ter uma pontinha de sorte. Também a tivemos. O Marítimo criou várias oportunidades, mas isto é o nosso campeonato. Não queria alongar-me muito técnicas e táticas do jogo, mas focar-me muito, e valorizar muito, o caráter destes atletas. E vocês podem dizer: ‘foi porque ganhaste que estás a falar disto…’ Não. Dar uma resposta num ambiente destes depois da semana que nós tivemos, só grandes profissionais e que o fazem. Hoje, o grande mérito da vitória é a qualidade técnica, tática, humana, dos profissionais do Vitória.»

Não sentiu hoje nenhum jogador mimado? «Vocês podem encaminhar as perguntas como quiserem. Compreendo que me façam esse tipo de perguntas. Fiz e falei o que tinha de falar naquele momento e a mim o que me deixa bastante satisfeito é a resposta que depois o grupo dá. Não tenho nenhuns meninos mimados. Disse-o na semana passada e o meu grupo de trabalho sabe porque o disse. E repito o que disse na antevisão: para estar a este nível não chega só talento.»

Reacende-se a luta pelo quinto lugar? «Sinceramente, a gente preparou este jogo sem esse foco. Percebemos que o adversário [Arouca] que está à nossa frente perdeu pontos ontem, mas não foi isso que determinou o jogo de hoje. Foi outro tipo de resposta, que esteve cá tudo durante o jogo.»