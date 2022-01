Declarações do treinador do Benfica, Nélson Veríssimo, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Arouca, após a vitória por 2-0 sobre o Arouca, em jogo da 19.ª jornada da I Liga:

«O principal objetivo foi conseguido, os três pontos, depois de um resultado negativo no nosso estádio. Não estivemos ao nível que sabemos que podemos estar, individual e coletivamente. Temos situações dentro do processo ofensivo e defensivo a melhorar, mas como tive oportunidade de dizer na antevisão, estamos a introduzir alterações com o comboio em andamento e podemos correr alguns riscos. Valorizar os três pontos.»

«Nós entrámos bem no jogo, primeiros 15-20 minutos com domínio, a jogar no meio-campo ofensivo, a conseguir controlar com bons equilíbrios defensivos as transições do Arouca. Obviamente não jogamos sozinhos, o Arouca saiu num ou outro momento, a equipa acabou por recuar e correr riscos que não devia. Criámos algumas situações de perigo. Agora, temos de olhar para o todo e reconhecer que há situações que temos de melhorar. Significa que a equipa tem potencial de crescimento.»

[Últimos 20-25 minutos o Arouca cresceu:] «É tudo um pouco. Obviamente que sabemos os objetivos os objetivos para esta temporada, viemos de um resultado negativo no nosso estádio. Em alguns momentos o Arouca conseguiu ter capacidade de posse de bola e nós com bloco mais baixo. Foi nesses momentos que a equipa ficou um bocadinho mais intranquila. Houve outros momentos em que a equipa conseguiu recuperar a posse e mantê-la. Temos de transformar estas oscilações numa situação mais constante. Reforçar que os jogadores lutaram, correram. Cabe-me a mim e a nós analisar os aspetos para o próximo jogo.»

[Alteração de 4x4x2 para 4x3x3 ao intervalo:] «Nós ajustámos o posicionamento na segunda parte, sentimos que a equipa não estava a ter o controlo desejado no jogo. Eu não queria estar a fechar num sistema, os jogadores têm características e capacidade para dar soluções. Temos jogado num 4x4x2, na segunda parte foi 4x3x3. Temos de avaliar e daqui para a frente analisar e decidir a melhor forma de colocar a equipa a jogar.»