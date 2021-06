O mundo do futebol chora a morte de Neno. O antigo guarda-redes faleceu na passada quinta-feira, aos 59 anos, vítima de doença súbita, anunciou o Vitória.



Os testemunhos emocionados multiplicaram-se assim como as mensagens de despedida. Quase todos quiseram prestar uma última homenagem ao ex-internacional português.



Além de Benfica, FPF, da Liga, de Rui Vitória e Paulo Futre, antigos colegas, adversários, treinadores e atuais jogadores já reagiram à morte de Neno:

É com este sorriso que te vou recordar, querido Neno. Sempre com este sorriso, com uma palavra amiga, para ti a vida era uma alegria, contagiavas qualquer um com a tua gargalhada fácil. Foi um privilégio ter trabalhado contigo no Vitória. Descansa em paz, meu querido amigo. https://t.co/kAHWFM3Zn4