Rui Vitória, antigo treinador de Vitória e Benfica, despediu-se de Neno com uma mensagem emocionada nas redes sociais.



O técnico do Spartak Moscovo admitiu que não conseguiu dormir depois de saber da notícia e referiu-se ao antigo internacional português como «um dos melhores seres humanos» que conheceu no futebol.



No texto partilhado nas redes sociais, Rui Vitória confessou estar «revoltado» e sublinhou que «não devia ser possível levarem homens como Neno».



«E de repente tudo para ! Não consigo dizer, pensar, fazer mais nada. Não consigo dormir. Que angústia e impotência sinto neste preciso momento. Não é possível! O Neno partiu! Partiu um dos melhores seres humanos que conheci no futebol! Sei que daqui a uns tempos vou recordar-me das suas gargalhadas , daquela alegria única , do seu charme . Neste momento não quero ainda ! Neste momento estou revoltado!Que injustiça ! Não devia ser possível levarem homens como o Neno .

Era um homem fantástico ! Daqueles com quem todos deveriam ter tido o privilégio de privar, nem que fosse por 5 minutos. Descansa em paz meu amigo. Não vais ser esquecido e lá de cima vais continuar a olhar por nós e brilhar para que todos se possam recordar de ti. Condolências à família!», escreveu.



Neno, antigo internacional português, faleceu na noite da última quinta-feira, aos 59 anos.