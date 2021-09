Depois de não ter trabalhado na véspera, Pepe evoluiu para treino integrado condicionado e está mais perto da recuperação plena.



O capitão dos dragões esteve às ordens de Sérgio Conceição na preparação para a receção ao Paços de Ferreira, da oitava jornada da Liga, ao contrário de Otávio. O médio fez apenas tratamento à lesão muscular na coxa direita sofrida frente ao Liverpool, segundo informam os azuis e brancos no seu site oficial.



Esta sexta-feira, Conceição vai fazer a antevisão ao duelo contra os castores às 12h00, hora e meia após mais um treino no Olival. O jogo entre FC Porto e P. Ferreira joga-se sábado, às 18h00, no Dragão.