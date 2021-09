Após a goleada sofrida frente ao Liverpool, o FC Porto iniciou a preparação para o jogo frente ao Paços de Ferreira sem Pepe e Otávio.



O capitão dos dragões sofreu uma contusão na grade costal no aquecimento do encontro com os «reds» e mantém o edema na perna esquerda que sofreu frente ao Atlético, em Madrid. Por sua vez, o médio internacional português tem uma lesão muscular na coxa direita, segundo informa o clube no site oficial.



O FC Porto volta a treinar esta quinta-feira, às 17h00, no Olival. A receção ao Paços de Ferreira, da oitava jornada da Liga, está agendada para as 18h00, do próximo sábado.