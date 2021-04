FIGURA: Anderson (Famalicão)

Quatro golos em três jogos consecutivos tornam Anderson no melhor marcador do Famalicão. O avançado despertou o faro pelo golo desde que Ivo Vieira assumiu o comando técnico da equipa e, frente ao Paços, voltou a estar em destaque fazendo, uma vez mais, o gosto ao pé.

MOMENTO DO JOGO: Vinagre a azedar castores

Grande arrancada de Rúben Vinagre no lance que desbloqueou o jogo. Os famalicenses estavam por cima na partida, mas não marcavam. Vinagre pegou no esférico à entrada do meio campo, deixou três adversários e estendeu a passadeira para Anderson marcar.

OUTROS DESTAQUES

Rúben Vinagre (Famalicão): Voltou a ser um dos melhores jogadores do Famalicão, defendendo bem e atacando ainda melhor. Mas, se assim não fosse, bastava a jogada do primeiro golo para deliciar qualquer adepto de futebol.

Ugarte (Famalicão): Com apenas 19 anos pegou de estaca no meio campo famalicense. Ugarte exibe qualidade sempre que toca no esférico e transforma qualquer lance banal numa obra de arte. Nesta partida, o uruguaio voltou a realizar um excelente jogo.

Bruno Costa (Paços Ferreira): Foi o único que tentou mudar o rumo dos acontecimentos, mas hoje a equipa não o ajudou. Bruno Costa voltou a exibir-se em bom plano, voltando a ser o motor da equipa.