Pepa defendeu que o Paços de Ferreira não pode andar ao sabor dos resultados e pediu uma «equipa equilibrada» na visita ao concorrente direto Desportivo das Aves, na 23.ª jornada da I Liga.

«O foco é no dia-a-dia, é no trabalho e na equipa e, depois, percebermos o que é que vamos encontrar pela frente, analisar o adversário ao máximo e tirarmos tudo de nós. Não podemos andar ao sabor do vento, temos de ser uma equipa equilibrada, porque é o que vai pedir amanhã [domingo]: muita concentração, rigor e equilíbrio emocional», disse Pepa.

O técnico pacense, que falava em conferência de imprensa, juntou «caráter e personalidade» aos requisitos que a sua equipa terá de apresentar nas Aves, para um daqueles jogos que, na sua opinião, valem mais do que os três pontos.

«Às vezes, fala-se naqueles jogos de seis pontos e este é um deles, porque nós podemos somar e o adversário direto nesta altura não somar. Vai ser um jogo de nervos de aço, muito competitivo, muito intenso, e nós queremos ser muito inteligentes dentro de campo», sublinhou.

Pepa disse, também, esperar «um apoio muito grande» dos adeptos nas Aves, lembrando que do outro lado está um adversário direto e «uma equipa que vai agarrar-se com tudo a esta oportunidade de se aproximar da linha de água».

«É um jogo muito importante, muito difícil. Desde que entrou o Nuno [Manta Santos], [o Aves] não sofreu nenhum golo em transição defensiva, mantendo sempre um equilíbrio forte e uma boa reação à perda. É uma equipa com muita entrega, muita luta, muita alma», concluiu.

Denilson, castigado, vai falhar o jogo nas Aves, o mesmo acontecendo com os lesionados Bruno Santos e Welthon.

O Paços de Ferreira ocupa o 16.º lugar, com 19 pontos, o primeiro lugar acima da linha de água e defronta o último classificado Desportivo das Aves, com 13.