O relvado do Estádio de São Miguel, casa do Santa Clara, que recebe o FC Porto no próxima segunda-feira, para a 23.ª jornada, é o único interdito a treinos pela Liga, na sequência do levantamento dos impedimentos a Belenenses, Desportivo das Aves, Cova da Piedade e Paços de Ferreira, esta quarta-feira.

Em nota oficial, o organismo liderado por Pedro Proença deliberou permissão aos relvados do Jamor, CD Aves, José Martins Vieira e Capital do Móvel, para que as equipas principais possam voltar a trabalhar no palco dos jogos.

O levantamento das interdições acontece «depois de estes terem recebido classificação positiva, nos respetivos encontros do passado fim-de-semana», numa classificação que é, explica a Liga, «resultado de uma avaliação efetuada pelo Match Center da Liga, delegados e equipa de arbitragem destacados para cada jogo».