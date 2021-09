Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações na sala de imprensa do estádio Capital do Móvel, após o empate sem golos frente ao P. Ferreira, no jogo que abriu a quinta jornada da Liga:



«Na antevisão ao jogo disse que seria uma das deslocações mais difíceis que íamos ter. Isso confirmou-se. O Paços é uma boa equipa e tem bons médios. Controlámos o jogo e tivemos o domínio do mesmo a maior parte do tempo. No entanto, nunca estivemos muito confortáveis. Tivemos bola, mas não estivemos confortáveis. Havia sempre um mau passe, uma falha de ligação. Depois penso que tivemos quatro ou cinco situações a papel químico em que o Galeno poderia ter assistido ou marcado. Aliado a isso, o jogo acabou empatado.



Precisávamos de maior agressividade e eficácia. Foi um jogo dividido e o empate ajusta-se ao que se passou. Fomos a equipa mais perigosa pois tivemos as oportunidades mais claras, mas não as concretizámos.



Esperávamos marcar golos. Ninguém vem a Paços e faz um jogo avassalador com imensas oportunidades. O Paços tem batido o pé a boas equipas. Tínhamos de ter sido um pouco mais agressivos, intensos e letais. Como o jogo estava, um golo mudaria tudo. Tivemos oportunidades, mas não concretizámos. O jogo esteve sempre muito dividido a meio-campo e foi difícil para ambas as equipas. O empate ajusta-se.»



[Comentário às entradas de Galeno e Fabiano ao intervalo]:



«Podemos fazer melhor e sermos mais fortes do que isto. Hoje não fomos a equipa que queremos ser, que já fomos e que voltaremos a ser. Agora as substituições visam sempre melhorar a equipa. O Yan chegou há pouco tempo, esteve muito bem ofensivamente, mas sentimos que estava a perder fulgor. O Chiquinho também chegou há pouco tempo, ainda não conhece totalmente as ideias da equipa e achámos que seria melhorar ter o Galeno na esquerda, o Fábio Martins na direita e o Ricardo Horta no meio. Depois o meio-campo estava a quebrar um pouco e lancei o Mineiro. Quando conseguimos suster o jogo a meio-campo, conseguimos saídas rápidas e poderíamos ter feito golos. O Paços fez alguns cruzamentos, mas não criou uma verdadeira oportunidade de golo na segunda parte. Posso ter visão que não está a ser o mais fidedigna, mas é o que eu penso.»