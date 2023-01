FIGURA: Nico Gaitán

Belíssima exibição do argentino, uma das melhores ao serviço do Paços de Ferreira. Jogou e fez jogar a equipa, com boas combinações iniciais de Juan Delgado e, depois, o papel de homem de serviço. O número dez dos castores assistiu Adrián Butzke e Nuno Lima com dois cruzamentos belíssimos para os golos do triunfo da equipa de César Peixoto, que reforça a esperança no objetivo da permanência, no início da segunda volta. Primeiro golo em 2022/23.

MOMENTO: Gaitán a dobrar e Nuno Lima a voar (58m)

O Paços de Ferreira deu um passo determinante para o resultado do jogo aos 58 minutos, com a segunda assistência de Nico Gaitán para golo, o de Nuno Lima, que se esticou todo no ar para cabecear a bola. O esforço valeu frutos, porque a bola foi, literalmente, ter consigo após a defesa espetacular de Kritciuk, antes de entrar na baliza.

OUTROS DESTAQUES:

Né Lopes: rendeu Lucas Cunha no centro da defesa do Gil Vicente e, ao seu quinto jogo em 2022/23 pelo Gil Vicente, fez uma exibição consistente na defesa, com vários cortes importantes e também qualidade na saída a jogar. Exemplo disso é a origem do golo anulado a Fran Navarro, em que faz um belíssimo passe na profundidade para Alipour.

Adrián Butzke: uma de duas novidades no onze inicial do Paços, o espanhol está ligado ao importantíssimo triunfo dos castores, com um belo cabeceamento a abrir o marcador, na primeira parte.

Nuno Lima: no passado já tinha deixado registos de boas exibições e, esta terça-feira, foi decisivo no resultado final, ao fazer o segundo golo do Paços no marcador. Tem ganho espaço e utilização no onze inicial e marcou mesmo o seu primeiro golo como sénior pelos pacenses.

Fran Navarro: é um perigo à solta no ataque do Gil Vicente e até marcou por duas vezes esta noite, mas só uma contou. A outra, não valeu apenas por seis centímetros. Inteligente a explorar os espaços interiores e as costas da defesa contrária, o espanhol que, entretanto, está a ser negociado para o FC Porto, fez o 16.º golo na época.

Maracás: ações importantes na defensiva pacense em alturas de maior aperto, sobretudo durante a segunda parte, com vários cortes cruciais. Ainda marcou quando havia 2-0, mas houve falta ofensiva no lance.