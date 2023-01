Declarações do treinador do Paços de Ferreira, César Peixoto, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após a vitória por 2-1 ante o Gil Vicente, em jogo da 18.ª jornada da I Liga:

«Primeiro, acho que a vitória é justa. Não entrámos bem nos primeiros dez minutos. Depois, enquadrámos com o adversário, começámos a fazer o que tínhamos trabalhado e penso que, dos 18 minutos até aos 60-70, foi avassaladora a forma como jogámos, as muitas oportunidades que criámos. Acho que nos últimos 10-15 minutos a equipa ressentiu-se um pouco do terceiro jogo em tão pouco tempo e deixou de ter capacidade de pressão e de sair, mas foi nessa fase que nos agarrámos aos três pontos.»

«A equipa criou muitas oportunidades, foi sempre a equipa mais agressiva a chegar, podíamos ter feito o terceiro golo. Penso que o golo do Maracás não me parece falta, sinceramente. Seria o 3-0 e sentenciava aí o jogo. Tivemos outras oportunidades em que poderíamos ter concretizado. Não o fizemos. Penso que fomos justos vencedores, perante uma boa equipa que nos complicou muito a vida, com muita qualidade individual e coletiva, mas a equipa voltou a portar-se bem. Parabéns aos jogadores e agradecer aos adeptos pelo apoio, num horário difícil, com frio.»

[Exibições do Nico Gaitán e Nuno Lima:] «Os jogadores, individualmente, têm crescido muito e isso aporta qualidade e coletivamente a equipa tem sido competitiva. O Nico [Gaitán] foi muito influente, fez aquilo que nós esperamos dele, que é definir bem, ser um jogador de zona de definição, com qualidade, requinte. Defensivamente também esteve muito bem, não foi só o que fez com bola e o que fez a equipa jogar. Acho que esteve muito bem taticamente, também. Trabalhou muito para a equipa e esteve bem fisicamente. Temos um Nico bem e isso é importante para nós. O Nuno Lima é um jogador que, quando eu cheguei cá, no ano passado era o quarto central, fomos apostando nele, dando consistência. Tem crescido, aproveitado as oportunidades, tem muito valor. O Erick [Ferigra] entrou bem, toda a gente que entrou acabou por entrar bem. O Nuno tem estado num bom nível, é um jovem com talento, da formação.»