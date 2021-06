O Paços de Ferreira oficializou a contratação de André Ferreira, conforme o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



Depois de duas épocas no Santa Clara, o guarda-redes mudou-se para a Capital do Móvel e assinou até 2024 com os castores.



O jogador de 25 anos deu os primeiros passos no Vilanovense FC e passou ainda pela formação de Pasteleira, Boavista e União Nogueirense, clube do qual se transferiu para o Benfica. Após sete épocas vinculado às águias e com dois empréstimos a Leixões e Desp. Aves, André Ferreira assinou em definitivo pelos açorianos.