Declarações de Pepa, treinador do Paços de Ferreira, na sala de imprensa do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas, após o triunfo (0-1) sobre o Moreirense:

«Começo como comecei na flash, a recordar o nosso grande mestre, o Vítor Oliveira. por tudo o que representa, representava e vai continuar a representar enquanto homem e treinador. A primeira subida do Paços foi com ele e a última também. Escreveu páginas bonitas do clube e queríamos reforçar isso. É uma pessoa que pessoalmente diz-me muito e ao clube também, mesmo quem não o conhecia ele dizia muito».

[Aspirações europeias?] «Passa-nos completamente ao lado. Pensamos jogo a jogo, somos realistas. Queremos valorizar jogadores e ter este prazer dentro de campo. Queremos estar na parte de cima mas jogo a jogo. Nem pensamos nisso».

[Análise ao jogo] «Com a linha de três do Moreirense tivemos alguma dificuldade, porque era impossível estar a marcar a bola. Quando o Moreirense tinha a largura foi difícil controlar. A verdade é que quando passaram o Fábio Pacheco para o meio as nossas referências de pressão foram mais simples. Não conseguimos ser iguais a nós próprios na primeira parte, por erros técnicos, porque a relva não ajudava. Mas, destaco o nosso fato-de-macaco, a nossa entrega».

[Elogios de Eustáquio] «É bonito receber elogios de quem trabalha connosco. Gratificante. Acima de tudo temos de estar satisfeito de ter os jogadores que temos, com inteligência, o Eustáquio é um monstro dentro de campo, um treinador dentro de campo. Mas temos vários jogadores com esse espírito e com essa responsabilidade. Um agradecimento pela forma como trabalham e queremos sempre mais».