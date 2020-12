Declarações do treinador do Paços de Ferreira, Pepa, na sala de imprensa do Estádio Capital do Móvel, após o empate ante o Boavista (1-1), em jogo da 10.ª jornada da I Liga:

«Jogo taticamente interessante, o Boavista apresentou dois homens na frente muito fortes fisicamente e na procura da profundidade, mais o Angel. Um dos lances deu golo. Nós, mesmo sem fazer um grande jogo, fomos grandes: grandes na atitude, na entrega.»

«Era muito importante, depois tudo o que vem para trás - três jogos de um desgaste físico e emocional tremendo [Benfica, Sporting e FC Porto] – quebrar esse ciclo de três derrotas seguidas. É um empate que se ajusta, de duas equipas que procuraram a vitória. Depois do golo sofrido, fomos atrás com tudo, assumimos mais risco, na transição tínhamos de ser fortíssimos. Tentámos tudo, conseguimos o empate e tentámos o seguido, podia ter dado para qualquer lado. A classificação e os pontos que tem não correspondem à qualidade do plantel [do Boavista].»

[Jesualdo:] «Se fosse eu a jogar um mano a mano com o professor, se calhar ganhava, mas acima de tudo é uma pessoa pela qual tenho estima enorme, o pouco tempo que trabalhei com ele aprendi muito. Se calhar há muitos jovens que não sabem quem é o professor Jesualdo e o currículo fala por si. É um pouco estranho estar de um lado e do outro uma pessoa como ele, mas é o reconhecimento de uma pessoa que tem a carreira que tem.»

[Semana inteira para preparar o próximo jogo:] «É muito importante, não sou de desculpas, mas ter uma semana limpa vai ser importante. Vai ajudar-nos.»