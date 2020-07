Artur Jorge, novo treinador do Sp. Braga, convocou esta quinta-feira Esgaio e Fransérgio para a deslocação ao terreno do Paços de Ferreira, jogo da 31.ª jornada da Liga marcado para sexta-feira. Dois regressos importantes, mas Rolando fica de fora.

O duo ficou de fora da última ronda (vitória por 4-0 sobre o Desportivo das Aves) por estar castigado e está de volta aos eleitos, ao contrário do central, que, pelo mesmo motivo, também tinha falhado a partida com os avenses.

Rolando, com um problema no adutor esquerdo, juntou-se agora a Sequeira e Tormena no lote de indisponíveis por motivos físicos.

Diogo Viana, titular na jornada anterior, não foi sequer convocado para defrontar os pacenses, enquanto os jovens Fabiano e Sanca repetem a chamada, ao contrário de Samuel Costa, outra das saídas.

A lista dos 21 convocados

Guarda-redes: Matheus, Eduardo e Tiago Sá.

Defesas: Pedro Amador, Esgaio, Fabiano, David Carmo, Bruno Viana, Bruno Wilson, Raul Silva.

Médios: André Horta, Fransérgio, João Novais, Palhinha.

Avançados: Sanca, Abel Ruiz, Ricardo Horta, Paulinho, Trincão, Rui Fonte e Galeno.