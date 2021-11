O treinador do Tondela, Pako Ayestarán, quer ambição nos seus jogadores para levar a melhor sobre o Marítimo, no duelo da 11.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, marcado para as 14 horas de domingo.

«Agora o Marítimo está num momento de dificuldade, mas o Tondela está na mesma. Nós não estamos num momento espetacular e o Marítimo vem aqui fazer o seu trabalho e é uma equipa difícil de bater», afirmou Pako, dizendo que «o desejo de vencer é tanto ou maior que o do Marítimo».

«Temos de ter ambição de vir todos os dias para o estádio e melhorar. À medida que formos capazes de manter isso, independentemente dos resultados, a equipa vai evoluir e, se evoluir, vai ter um melhor comportamento dentro de campo», defendeu o técnico espanhol.

Com quatro atletas de fora, devido a lesões – Jota, Daniel dos Anjos, Muratore e Neto Norges – Pako não se mostrou preocupado e disse que «é uma oportunidade para os que até agora tiveram poucos minutos».

O Tondela, 13.º classificado com nove pontos, recebe o Marítimo, 17.º e penúltimo com sete pontos, num jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.