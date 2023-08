O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, reconheceu esta sexta-feira as «dores de crescimento» da sua equipa, pedindo mais concentração e agressividade na visita a Arouca, no sábado, no duelo da 3.ª jornada da I Liga, para somar os primeiros pontos.

«Obviamente, estamos bastante desiludidos com os resultados conseguidos, mas há muita coisa que explica tudo isso. São dores de crescimento e temos de crescer depressa. Esperamos estar mais competitivos nesta jornada», disse Paulo Sérgio, na antevisão à partida, que se segue às derrotas por 5-0 na visita ao Gil Vicente e por 4-1 na receção ao Boavista.

«Não é com uma explicação simples que se justificam dois resultados tão pesados. No último jogo, em dois remates, o Boavista estava a ganhar 3-0, e nós até entrámos bem. Mas, depois do resultado anterior, em dois remates ficar a perder 3-0, a equipa teve de ter personalidade e estaleca para conseguir voltar ao jogo e fazer a segunda parte que fez. Nem tudo foi mau», frisou.

«Não pode ser tão fácil fazer um golo ao Portimonense. Quando assim é, depois correr atrás do resultado é sempre muito mais difícil», referiu, sublinhando que é preciso «melhorar bastante ao nível de atitude competitiva».

Sobre o Arouca, Paulo Sérgio perspetiva um «adversário de grande valor, que se reforçou muito bem» e que «trouxe novos jogadores ao campeonato, que têm muita qualidade, além daqueles que já tinham».

Quanto às caras mais recentes em Portimão, Dener e Dennis Adeniran, Paulo Sérgio reconhece que acrescentam «valor». «O Dener é uma cara conhecida, traz experiência, qualidade, mais uns centímetros nos lances de bola parada. O Dennis é um jogador fundamentalmente físico e muito combativo», comentou.

O Arouca-Portimonense está marcado para as 15h30 de sábado, no Estádio Municipal de Arouca. Carlos Macedo, da AF Braga, é o árbitro do encontro.