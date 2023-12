O treinador do Casa Pia, Pedro Moreira, acredita que a capacidade da sua equipa está em crescendo e fez a ponte entre a derrota na visita ao FC Porto (3-1), na jornada anterior, para falar do que pode ser feito ante o Desportivo de Chaves, no duelo da 14.ª jornada da I Liga.

«A grande dificuldade que possivelmente esta equipa teve foi jogar sob pressão, sair dos momentos de pressão que o adversário cria. É algo em que temos de insistir e trabalhar, no jogo contra o FC Porto foi claro e sentimo-lo também, e o que sinto é que estamos cada vez mais capazes», assinalou Pedro Moreira, na conferência de imprensa de antevisão à deslocação a Chaves.

«Apesar de na última semana termos tido essa dificuldade, também digo que sinto que em certos momentos da segunda parte, mesmo quando o FC Porto queria fazer essa pressão, nós conseguimos sair dela com mais qualidade», avaliou, perspetivando evolução na equipa e constatando o equilíbrio na segunda metade da classificação, do 10.º ao 18.º classificado, separados por cinco pontos. No que toca a este duelo, o Casa Pia é 13.º com 13 pontos e o Chaves é 17.º com dez.

Pedro Moreira reconheceu a qualidade acrescida do avançado espanhol Hector Hernández, garantindo que a sua defensiva estará atenta e preparada para controlar, assim como ao coletivo flaviense. «Não só a ele, como também aos outros, como é natural. No caso, com o Jô, o Héctor... é uma realidade que é um jogador muito perigoso e muito importante no momento ofensivo da equipa», assumiu.

O técnico do emblema de Pina Manique mostrou-se, noutro aspeto, satisfeito com o regresso de dois jogadores após lesão: Telasco Segovia e Rafael Brito, anunciando a convocatória de ambos para o encontro. «Isso aumenta a capacidade de alterarmos o grupo de trabalho e termos situações que me permitam ter mais opções, e fazer outras escolhas até ao mercado de que vocês também gostam tanto de falar. O que temos nesta fase, essencialmente, é muita gente a lutar pelo espaço e por lugares e sinto uma equipa ambiciosa para cada um deles poder jogar, cada uma das minhas opções e cada uma das posições», completou.

O Desportivo de Chaves-Casa Pia tem apito inicial marcado para as 15h30 de domingo, arbitragem de Iancu Vasilica e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.