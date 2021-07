As competições profissionais arrancaram esta sexta-feira, com o duelo da Taça da Liga entre o Portimonense e a Académica, e Pedro Proença assinalou o começo da nova temporada com uma mensagem nas redes sociais.

O presidente da Liga frisou que esta será a época que marcará o regresso à normalidade nos jogos, depois de ano e meio sem público nas bancadas, devido à pandemia de covid-19, mostrou-se confiante em terminar a época com os estádios cheios.

«O futebol só faz sentido com adeptos e é, sobretudo por isso, que temos lutado tanto para que regressem ao lugar onde pertencem. Sabemos que esse dia está cada vez mais perto», pode ler-se, na nota de Proença.

A mensagem de Pedro Proença na íntegra:

«O pontapé de saída da nova época foi dado pela Allianz CUP! A competição está na sua 15ª edição e está cada vez mais viva e pujante. De ano para ano tem aumentado de forma exponencial por parte dos adeptos, Sociedades Desportivas e patrocinadores, e está, de época para época, cada vez mais intensa e emotiva. É com orgulho que agora vemos que este é hoje um troféu muito ambicionado pelas nossas equipas.

Este caminho de afirmação que temos vindo a percorrer só tem sido possível muito graças aos nossos parceiros e patrocinadores. Um agradecimento a todos, em especial à Allianz, que nos acompanha desde 2018 como patrocinador principal, não só por esta parceria, mas sobretudo pela capacidade de ver, desde a primeira hora, o potencial desta competição.

Hoje, assinalamos também o início daquela que sabemos ser a época que vai marcar o regresso do Futebol Profissional à normalidade.

Uma recuperação que sabemos ser gradual e que começaremos as nossas competições - Liga Portugal Bwin e Liga Portugal 2 – ainda com limitações, mas com a firme convicção de que terminaremos a época com os estádios cheios. Essa é, sem qualquer dúvida, a nossa ambição.

O Futebol só faz sentido com adeptos e é, sobretudo por isso, que temos lutado tanto para que regressem ao lugar onde pertencem. Sabemos que esse dia está cada vez mais perto.»