Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), anunciou que vai apostar na profissionalização da Comissão de Instrutores para permitir uma justiça desportiva mais célere, no decorrer de dia aberto à comunicação social que serviu para lançar a nova temporada e os objetivos da Liga para os próximos anos.

O dirigente destacou várias medidas tomadas pela Liga para esta época, realçando a intenção de conseguir uma maior celeridade nos casos disciplinares.

«Vamos propor um novo modelo para a Comissão de Instrutores, que possibilitará agilizar os processos», afirmou, sublinhando que uma profissionalização «poderá dar uma melhor resposta», já que permitirá «mais condições e uma dedicação exclusiva» aos instrutores aos processos.

Pedro Proença falou ainda em alterações no regulamento disciplinar, ainda em fase de estudo, que também poderão contribuir para uma justiça mais rápida mo futebol. «Para o ano iremos apresentar um novo regulamento disciplinar focado em dois macro-temas. O primeiro passa pelo agravamento das sanções, depois reduzir os prazos de decisão, que hoje são de 60 dias, para metade», destacou.

Para Pedro Proença, uma justiça mais célere irá permitir uma competição mais credível. «Não conseguimos ter uma competição credível se a celeridade processual não for uma consequência daquilo que que são as boas práticas internacionais. A Liga não está confortável com a morosidade das decisões que são tomadas no âmbito desportivo», prosseguiu.

A profissionalização dos instrutores iria permitir uma dedicação exclusiva aos processos pendentes. «A Comissão de Instrutores não tem via profissional, a mudança poderá permitir uma dedicação exclusiva aos processos. Queremos dar mais condições aos instrutores, tornado-profissionais», explicou ainda.