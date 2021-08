Pedro Proença, presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, salientou esta terça-feira que o Cartão do Adepto é uma realidade a que todos os intervenientes no fenómeno futebolístico vão ter de habituar-se.

«É uma imposição legal e que a Liga está a cumprir, uma normativa imposta pelo Governo. Sabemos de antemão os inconvenientes que o cartão tem e, em devida altura, já colocámos as nossas questões, mas vamos todos ter nos habituar», disse Proença, à margem da inauguração da primeira loja da Liga, em Matosinhos.



Em declarações aos jornalistas, reproduzidas pela Agência Lusa, Pedro Proença abordou ainda os incidentes nas bancadas do Estádio Municipal de Braga, durante o encontro entre o Sporting de Braga e o Sporting.

«Não têm mesmo lugar no futebol que queremos, um futebol positivo, em que as famílias são todas convidadas a estarem presentes. É verdade que a Liga tem feito um esforço muito grande para que o público possa voltar às bancadas, mas queremos que o futebol venha com brilho. Aquilo que se passou esta semana não é o que queremos que aconteça», lamentou.



Por fim, o presidente da Liga espera que o limite de 33% de ocupação das bancadas dos estádios de futebol seja aumentado em breve: «As conversações entre a Liga e a DDireção-Geral da Saúde têm acontecido. Queremos que rapidamente os 33% subam, temos expectativa que no início de setembro esses números possam ser revistos. Queremos trazer o público para os estádios e queremos que esses números sejam incrementados.»