O FC Porto tem três defesas centrais lesionados e nenhum recuperará a tempo de defrontar o Moreirense, no domingo. Pepe contraiu uma lesão muscular em Guimarães e só fez tratamento e trabalho de ginásio neste sábado; Mbemba e Ivan Marcano efetuaram trabalho condicionado, com o espanhol já na fase final da longa recuperação a uma cirurgia feita em maio.



Se as três ausências se confirmarem, Sérgio Conceição terá de recorrer a Diogo Leite e Malang Sarr, que em Guimarãez já fizeram 60 minutos lado a lado. Sarr está cedido pelo Chelsea e esteve em 12 jogos do FC Porto esta época, num total de 881 minutos. Diogo Leite fez 9 jogos e 645 minutos. Em Guimarães foi um dos melhores em campo.



Além de Pepe, Mbemba e Marcano, o guarda-redes Mbaye também está entregue ao departamento médico.



O FC Porto-Moreirense realiza-se no domingo, às 21 horas. Sérgio Conceição fala aos jornalistas no sábado, pelas 12h30.