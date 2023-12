Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, em declarações na flash interview à SportTv 1, após a derrota na receção ao Sporting, por 2-1, na 15.ª jornada da Liga:

«[Uma derrota ingrata?] Levámos o compromisso coletivo, cometemos muito poucos erros. Como ouvi agora o Ruben [Amorim], foram duas estratégias diferentes, a qualidade de um lado e do outro a isso obriga. Dentro da nossa estratégia, fica um amargo de boca. O Sporting, claro, teve mais bola, mas temos saídas prometedoras no primeiro tempo e, no segundo, temos duas vezes o Hélio isolado e o Carlinhos na cara do Adán, que poderia ter dado para o nosso lado, reconhecendo as qualidades do Sporting e para as quais nos preparámos. Tirámos a profundidade ao Sporting, porque o Viktor é fortíssimo nesse momento do jogo e complicámos bastante a vida ao Sporting.

Há dois momentos chatos, todos nós podemos errar, somos humanos, mas discordo do amarelo ao Neto no primeiro tempo, parece-me que é para vermelho, porque atinge brutalmente o Gonçalo na zona do joelho. Depois, o lance que antecede o golo [2-1] é claramente canto. É pena que quatro pessoas no terreno e o VAR não tenham visto. O Manuel [Oliveira] já me confirmou que sabe que é canto, que errou e aceito o erro dele. Mas é pena, fica esse lamento. Obviamente, não defendemos bem esse lance e temos a nossa responsabilidade, criámos uma hesitação, saíram dois homens para o cruzamento e libertámos o Paulinho no centro da área. Era uma bola que ia às mãos do Vinícius, mas bateu no calcanhar do Alemão e traiu o nosso guarda-redes. O Sporting foi mais feliz e, nas duas bolas em que o Hélio estava isolado e esta do Carlinhos, poderíamos ter levado daqui um ponto.

Levo uma atitude boa, muita concentração, porque é difícil jogar contra uma equipa com a qualidade que o Sporting tem, com a diversidade que apresenta a cada jogo, competimos até ao último segundo. Como o Relvas disse na flash, é isto que se espera todos os jogos. Dificilmente se perdem jogos quando se trabalha desta forma e é isso que espero deles.»

«[Na segunda parte não conseguiu anular a profundidade a Sporting] Não me recordo de grandes ocasiões do Sporting, continuámos a tapar bem a superioridade, o lance que dá o 2-1 é um lance em que não fechámos bem o corredor direito e criou dúvida entre o Dener e o Pedrão. Essa dúvida, entre ir um ou outro, deslocou os dois para o corredor, mas, não podendo evitar o cruzamento, mais valia terem ficado a controlar dentro, onde os golos acontecem. Esse foi um dos poucos erros, cometemos alguns no início do jogo, com bolas a entrar no Nuno, mas fomos corrigindo ao longo do jogo. Na parte final, a perder por 2-1, aí sim, apareceu mais espaço, porque fomos arriscando e à procura de outras coisas. Não podíamos ficar atrás à espera, dando a iniciativa ao Sporting, como estávamos até então. Tivemos de ir para cima e depois aparecem mais espaços, mas nesse momento também não senti o Sporting mais confortável. Só depois do 2-1 corremos mais riscos e poderia ter acontecido mais algum golo.

«[É este Portimonense que quer levar para a segunda volta?] Quero levar esta atitude para a segunda volta.»