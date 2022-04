O treinador do Portimonense, Paulo Sérgio, reconheceu as dificuldades que os algarvios vão enfrentar na deslocação ao Dragão, mas promete uma equipa com «ambição de vencer».

«Não preparo os jogos de maneira diferente, com mais ou menos ambição, porque há uma mentalidade que queremos no grupo e não irá alterar-se amanhã [sábado] no jogo com o FC Porto», afirmou em conferência de imprensa.

O técnico do conjunto de Portimão assumiu que existe um «diferencial entre as duas equipas, espelhados nos resultados e nos recordes» de Sérgio Conceição, mas «em nada vai influenciar a forma de ser e de estar» do Portimonense.

«Não somos diferentes hoje em relação a outras semanas e o jogo foi preparado da mesma forma e com a mesma ambição. Caso não tenhamos o resultado que sonhamos, que seja por mérito do adversário e não por qualquer demérito nosso», vincou.

Paulo Sérgio entende que o jogo com os dragões «exige o máximo e mais qualquer coisa e é dessa forma que os atletas têm de estar preparados mentalmente para um jogo que não vai ser fácil, mas [em] que é possível» um resultado positivo.

«Teremos de ser profissionais e apresentar um conjunto de problemas ao FC Porto, complicando-lhe a tarefa, sabendo de todo o seu potencial e favoritismo. Quiçá quem sabe se amanhã [sábado] poderá ser o nosso dia», disse.

O técnico dos algarvios sublinhou que a equipa quer «competir pelos pontos» e que a vitória na última jornada com o Famalicão (1-0), «não acrescentou muito, a não ser os três pontos que dão outro conforto na classificação», apesar de ter quebrado um ciclo de quatro meses sem triunfos.

«Nada está ainda conseguido e, portanto, é preciso todo o foco no restante do campeonato que está para jogar», rematou.

O Portimonense defronta este sábado o FC Porto, a partir das 20h30, com arbitragem de Tiago Martins. Pode seguir o encontro ao minuto no Maisfutebol.