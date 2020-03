Declarações de Paulo Sérgio, treinador do Portimonense, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (3-1) frente ao Sp. Braga:

«É uma vitória justa do Braga, nós no primeiro tempo cometemos erros em quantidade. Não funcionou o que tínhamos programado porque quando o Lucas pressionava os centrais não foi acompanhado por trás e permitiu várias ligações ao Braga. Cometemos erros de palmatória e fomos extremamente infelizes: um golo dado pelo VAR os 45 minutos, tentámos reagir na segunda parte mas logo a abrir o terceiro golo desanima bastante. O crédito que lhes dou é o caráter demonstrado. No fundo é uma vitória justa do Braga e nós temos de ser mais responsáveis já no próximo jogo porque erros destes comprometem resultados».

[Três golos sofridos após ter melhorado defensivamente] «Nos últimos três jogos a equipa foi mais coerente defensivamente, o que é facto é que os erros apareceram, também por mérito do Sp. Braga pela forma como expõe os adversários. O momento do segundo e do terceiro golo foi trágico para nós, retirou-nos a oportunidade de lutar pelo jogo. O ânimo que levo para a próxima jornada é o caráter que tivemos até ao fim, honrámos a camisola que vestimos mesmo com uma desvantagem pesada».

[Ambiente na equipa para o próximo jogo] «Ambiente vai estar positivo. Demos três boas repostas nos jogos anteriores, não tivemos os pontos que acho que merecemos. Cometemos hoje erros coletivos e também individuais. A manobra que tínhamos programada no centro do terreno não funcionou».

[Vaz Tê] «é um jogador experiente, mas a equipa já estava a dar uma boa reposta. O Ricardo não compete há muitos meses e é difícil para ele, mas como o jogo estava entendo que seria benéfico dar-lhe estes minutos de jogo para que me possa ser útil num futuro próximo».