Paulo Sérgio vincou que o Portimonense tem se focar naquilo que pode fazer frente ao Desp. Aves e depois «ter muita fé» num resultado que lhe dê a permanência na Liga.



«Temos de nos focar naquilo que depende de nós, o jogo com o Desportivo das Aves, e ter muita fé que há de haver um resultado que nos favoreça, porque os profissionais do Portimonense merecem ficar na Liga», referiu, em conferência de imprensa.

Os algarvios, ocupam o penúltimo lugar com 30 pontos e estão obrigados a bater os avenses e esperar que o Vitória de Setúbal perca pontos ou que o Tondela seja derrotado pelo Moreirense.

«É um facto que fizemos uma recuperação fantástica e falta colocar a cereja no topo do bolo, falta garantir a manutenção», assinalou o técnico, cuja equipa estava com seis pontos de atraso face à zona de manutenção aquando do regresso da Liga após a suspensão devido à pandemia de covid-19.

Apesar dos dois resultados na ronda anterior que o treinador do Portimonense considerou «surpreendentes» - em referência à vitória do Tondela sobre o Sporting de Braga (1-0) e ao nulo entre Sporting e Vitória de Setúbal -, Paulo Sérgio admitiu que a sua equipa perdeu pontos «aqui e ali» que teriam permitido entrar nesta jornada "«numa situação melhor».



Em relação ao encontro, o treinador do Portimonense sublinhou que não espera «facilidades», lembrando que viu um conjunto avense «muito ligado e com muita motivação» ante o Benfica, apesar da goleada e do contexto extradesportivo.

«Estas situações difíceis unem os grupos e eu não espero facilidades, de forma alguma. Quem pensar que vai ser fácil defrontar o Aves, está perfeitamente enganado: há ali rapazes com talento e um treinador que sabe o que faz», adiantou.

Paulo Sérgio disse que, após a última jornada, o seu «foco e preocupação» cairá mais sobre os jogadores e treinadores do adversário, que estão a trabalhar «há meses e meses em condições difíceis, sem receber o que lhes é devido».

«Era importante olhar para esse lado, para essas pessoas que têm famílias e responsabilidades e era importante arranjar soluções também para isso. Além da importância da continuidade do Aves, instituição com 90 anos no futebol português, que passando por um momento difícil reerguer-se-á, mas os profissionais têm estado a sofrer esta situação na pele», concluiu.

O Portimonense-Desportivo das Aves está agendado para as 19h30, este domingo.