Ricardo Pessoa anunciou esta quinta-feira que está de saída do Portimonense, após 16 anos de ligação ao emblema algarvio. O antigo defesa era adjunto de Paulo Sérgio, função que já tinha assumido na equipa técnica de António Folha, quando pendurou as chuteiras há quatro épocas.

«É hora de anunciar o fim da minha ligação ao Portimonense, de procurar novos desafios profissionais. Foram 16 anos como jogador e treinador, essa história nunca se apagará da minha memória e de todos aqueles que vibraram comigo e viveram intensamente esses momentos. Procurarei novos desafios com a mesma força, resiliência, coragem, humildade e profissionalismo que me caracterizaram em todos estes anos que estou no futebol», começou por escrever na rede social Instagram.

«Agora é o momento para seguir o meu caminho», terminou, assumindo que vai iniciar «uma nova vida, com vontade de novas conquistas, vitórias e vivências».

Formado no Vitória de Setúbal, Ricardo Pessoa chegou a Portimão em 2005 e disputou 426 jogos.