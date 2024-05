Portimonense e Rio Ave empataram este sábado, 2-2, no Algarve, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga.

A equipa de Vila do Conde esteve por duas vezes em vantagem, com golos de Amine Oudrhiri (23m) e Pantalón (84m), mas a equipa de Paulo Sérgio, ainda em lugar de play-off, conseguiu empatar, com golos de Carlinhos (63m) e, mesmo a fechar, de Hélio Varela (90+7m).

Com este empate, o Portimonense segue em posição de play-off, mas tem ainda possibilidades de, na última jornada, alcançar o Estrela ou o Boavista.

Veja o resumo do jogo: