Depois de Quentin Beunardeau, também Welinton Júnior rescindiu de forma unilateral o contrato com o Desportivo das Aves por salários em atraso, confirmou à Lusa fonte do clube.



Além do incumprimento salarial, o brasileiro alega que ainda estará por pagar o prémio de assinatura quando chegou aos avenses proveniente do Coritiba, em julho de 2019.

Welinton Júnior era o melhor marcador da equipa com dez golos em 25 partida, sete dos quais na Liga, e tinha contrato com o Desp. Aves até 2022.

Outros dos jogadores que rescindiu, Beunardeau, garantiu em março à Radio Monte Carlo que as dívidas sobre o iraniano Mohammadi e o brasileiro Welinton Júnior foram repostas pela diretora executiva, Estrela Costa, antes da derrota com o Sporting (2-0), da 24.ª jornada.



O emblema da Vila das Aves começou a acertar os salários em atraso dos futebolistas da equipa principal e de sub-23 na passada quarta-feira, incluindo o pagamento dos dois primeiros meses do ano aos dois jogadores que rescindiram com o último colocado da Liga.

Recorde-se que administração liderada pelo chinês Wei Zhao justificou as dívidas com a paralisação da atividade económica na China, motivada pela pandemia de covid-19, tendo o processo sido encaminhado para o Conselho de Disciplina da FPF.



O plantel está de férias até 27 de abril, numa decisão acordada entre plantel e administração da SAD.