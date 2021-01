A FIGURA: Steven Vitória

Num jogo com tanto caudal ofensivo, o caminho para o golo acabou por ser desbravado por… um defesa. Steven Vitória foi o patrão do setor defensivo da sua equipa. Atento e regular, foi até à área do Nacional para cabecear para o fundo da baliza e marcar o golo da vitória.

--

O MOMENTO: 78 minutos, Vitória na cabeça de Steven

O encontro foi sempre muito disputado e quase sempre pautado por grande equilíbrio, e apesar das várias oportunidades para marcar, o empate já parecia ser o resultado mais natural. Até que Filipe Soares cobrou um livre em zona lateral, para Steven Vitória aparecer e marcar de cabeça.

--

OUTROS DESTAQUES:

Nuno Borges

O médio cabo-verdiano foi o jogador mais regular do Nacional, sobretudo nas tarefas mais defensivas do meio-campo. Terminou o jogo com a braçadeira de capitão e ainda se destacou com um remate do meio da rua.

Filipe Soares

O médio português foi uma das melhores unidades do Moreirense, mostrando bom posicionamento, chegando bem à área, e com qualidade de passe. Esteve a um bom nível e ainda assistiu para o golo da vitória.