O treinador do Moreirense, Ricardo Sá Pinto, reconheceu este sábado que os cónegos têm de melhorar a atuação defensiva e também ter «melhor critério» no ataque, face aos últimos jogos, para vencer na deslocação a Paços de Ferreira, no duelo da 27.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, agendado para domingo.

«Temos de melhorar a “performance” defensiva e temos de chegar ao golo. Estamos a chegar à área, mas não estamos a decidir como queremos. Temos de melhorar os critérios da decisão. Os grandes objetivos passam por não sofrer golos, fazer golos e conquistar os três pontos», disse, na antevisão ao jogo.

Com uma vitória em nove jogos para a segunda volta, sobre o Belenenses, a equipa minhota ocupa o 17.º e penúltimo lugar da tabela, com 20 pontos. Para Sá Pinto, a equipa da vila de Moreira de Cónegos precisa ainda de «concentração competitiva durante o jogo todo» e não apenas nos «primeiros 20 minutos» que, por norma, têm sido «muito bons», acrescentou.

Num momento em que já se cumpriram os duelos com os quatro primeiros classificados da I Liga – FC Porto, Sporting, Benfica e Sporting de Braga - o técnico descreveu as oito partidas que restam como um «minicampeonato» frente a «adversários diretos» ou a equipas em «situação confortável», como defende ser caso do Paços de Ferreira, nono classificado, com 30 pontos.

«O Paços de Ferreira tem praticamente a manutenção garantida. É uma boa equipa, que vem de bons resultados e tem boas individualidades. Reforçou-se muito bem no inverno, com o Nico [Gaitán], que não precisa de jogar muito tempo para fazer a diferença», observou.

O Paços de Ferreira-Moreirense tem início às 15h30 de domingo, no Estádio Capital do Móvel, com arbitragem de Hélder Malheiro. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.