Carlos Carvalhal, treinador do Rio Ave, em declarações após o empate contra o Rio Ave:



«Só na primeira parte tivemos o Nuno santos a cruzar cinco vezes na linha de fundo. Fizemos um grande jogo, mas faltou o 2-0 para evitar aquela situação fortuita. Tenho respeito pelo Sporting, mas hoje o Rio Ave mereceria vencer.»



«Temos sido muito eficazes. Hoje não foi esse dia. Não fomos bons no último passe. Tivemos muitas situações e um caudal ofensivo muito grande. Estamos há seis jogos sem perder, fizemos um bom jogo, atravessamos um bom momento e estamos cá para animar o campeonato.»



