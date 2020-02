Depois do empate entre Rio Ave e Sporting, a PSP montou um apertado cordão de segurança em redor da comitiva leonina e a normalidade só foi quebrada com a presença de Rodrigo Battaglia.



O médio argentino, que só jogou 15 minutos, estava a tirar uma foto com alguns adeptos, quando quatro elementos que transportavam uma tarja se aproximaram dele.



Após a troca de algumas palavras, esse quarteto «apertou» Battaglia, mas a situação foi rapidamente sanada pelos seguranças privados do Sporting e os agentes de segurança. Não se verificaram agressões físicas, apenas verbais.



A restante comitiva ouviu alguns insultos, mas a atmosfera geral foi de relativa tranquilidade.



VEJA TAMBÉM: o VÍDEO do empate entre Rio Ave e Sporting