Luís Freire, treinador do Rio Ave, em declarações na sala de imprensa dos Arcos, após a derrota por 1-0 frente ao Sporting, em jogo da 19.ª jornada da Liga:



«Quando perdemos, tentamos voltar a ganhar. Tínhamos de tentar ganhar. Precisamos de pontos e de vitórias. Mas, acima de tudo, tínhamos de demonstrar muita coisa que demonstrámos. A equipa teve capacidade de ter bola, trabalhou muito bem, pressionou alto, tentou atingir a baliza do Sporting quer em transição, quer em organização. Jogámos olhos nos olhos com o Sporting com e sem bola. Se a oportunidade do Boateng entra, poderíamos, no mínimo, ter saído com o empate.



Não andámos a bater na frente nem a queimar tempo. Jogámos no campo todo. Estivemos muito agressivos e muito disponíveis. Não ganhámos, mas com esta atitude, entrega, coração e futebol apresentada, temos obrigatoriamente de ganhar. Fazemos bem ao futebol porque não queimamos tempo nem andamos com autocarros. Os jogadores fizeram um bom jogo e têm de ser valorizados por isso.



A ideia era tentar ganhar o espaço entre linhas e depois jogarmos de frente para a linha defensiva do Sporting. Saímos bem da pressão e fomos à procura do nosso jogo. Tentámos jogar e chegar à frente com condições de finalizar. Os jogadores cumpriram ao máximo o que foi pedido. Estou satisfeito, mas com pena pelos jogadores. Mereciam mais.



O Sporting é uma grande equipa. Não é qualquer equipa que disputa o jogo até ao final desta maneira. Temos de nos agarrar a isso e dar a vida no próximo jogo até a vitória aparecer.»