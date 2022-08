Antes de responder à primeira pergunta da conferência de imprensa após o Rio Ave-FC Porto (3-1), Luís Freire fez questão de rebater os argumentos apresentados por Sérgio Conceição, momentos antes, no mesmo espaço.

«A primeira coisa que quero dizer é: nos dez jogos com mais tempo útil até ao momento, o Rio Ave tem três. E este jogo é o que tem mais tempo útil da jornada até este momento. Não se deixem iludir por coisas que não interessam. O guarda-redes do Rio Ave não caiu, o Amine foi substituído, o Aziz foi substituído. Temos de ter respeito uns pelos outros.»

O mérito do Rio Ave: «O primeiro golo é um grande golo. Temos de valorizar o que fazem as equipas pequenas, isto não é uma ditadura. As equipas pequenas jogam e fizeram um grande golo hoje. Tivemos mérito, no 2-0 tivemos o lateral na área do FC Porto e temos de começar a olhar as coisas assim. No ano passado, nós ganhámos a II Liga e eu não andava a desvalorizar os outros. Temos de valorizar o que é bem feito. Fizemos uma grande primeira parte contra uma excelente equipa e um grande treinador, provavelmente o melhor em Portugal, que ganhou três campeonatos.»

Os nomes e os três pontos: «Falem nos nomes do Rio Ave. Fábio Ronaldo, Aziz, Pedro Amaral, Jonathan, a defesa, Guga e Amine imperiais, falem deles. Mas são três pontos, o impacto é esse. A confiança já lá estava, fizemos um jogo com o Estoril. Tivemos alguma felicidade hoje mas merecemos essa felicidade. Temos de cada vez jogar melhor para conseguir bons resultados.»

O futuro: «Agora vem o jogo com o Desp. Chaves. Mesmo que fosse outra equipa, íamos festejar esta vitória, que foi a primeira. Quero agradecer também aos adeptos, sem eles seria mais difícil. Olhei para o FC Porto, fiz o meu trabalho, mas o mérito é dos jogadores que estiveram lá dentro. Temos de manter os pés no chão. Tem de haver respeito pelas equipas grandes e também é preciso haver respeito pelos pequenos.