Jorge Silas, treinador do Sporting, admitiu que o empate em Vila do Conde foi o pior jogo feito pela sua equipa desde que chegou a Alvalade.



«Tenho de dar muito mérito ao Rio Ave. Demorámo-nos a adaptar à linha de três defesas. Foi um jogo desinspirado a nível técnico, com muitos erros. Com menos um não deixámos de acreditar e fomos felizes. Mas procurámos isso. Do mal o menos, levámos um ponto de um jogo difícil.»



[Foi importante agarrar pelo menos o empate?]



«O empate pode moralizar. A perder, com um a menos e contra uma boa equipa, empatar foi positivo. Mas em geral o nosso jogo não foi positivo. O golo madrugador também não ajudou. Temos de jogar mais, não há desculpa. Não houve falta de caráter, os jogadotes deram tudo, mas têm de estar mais inspirados. O Sporting exige que lutemos sempre até ao fim.»



[Quais os motivos para um jogo tão mau?]



«Houve muitos erros técnicos. Não podemos cometê-los. O Rio Ave estava bem com bola, mas não a conseguimos roubar. Só mais tarde. Faltou essa pressão no início, mas mais tarde pressionámos e até obrigámos o Rio ave a bater mais na frente. A falta de inspiração de hoje não é normal.»



[Foi o pior jogo com o Silas?]



«Acho que foi a pior exibição desde que cheguei. Muita falta de inspiração, mas isto não acontece sempre.»