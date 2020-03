Rodrigo Battaglia mantém vivo o sonho de regressar à seleção argentina e ser campeão nacional pelo Sporting.

Em entrevista à agência de notícias Télam, da Argentina, o médio dos leões reiterou esses dois desejos, a propósito da lesão grave no joelho que sofreu no final de 2018.

«Toda a gente me contactou desde o primeiro momento [da lesão] até ao fim, a minha ideia é voltar à seleção argentina, além de ser campeão em Portugal com o Sporting. Estou realmente agradecido por viver do que amo e por estar num clube importante da Europa», começou por dizer.

O médio voltou a falar depois como é que está a manter a forma em casa: «O Sporting estabelece rotina diárias através do WhatsApp, com coisas completamente diferentes para nos mantermos em forma.»

«No meu caso, tenho uma passadeira em casa para correr e o clube também nos enviou materiais para não nos faltar nada na hora do treino. A ideia é que nada falte quando tudo recomeçar», garantiu.

Na mesma ocasião, Battaglia falou ainda sobre a evolução da Covid-19 em Portugal e defendeu que o mundo não estava preparado para enfrentar este surto do novo coronavírus.

«Portugal não é um dos países mais afetados na Europa, acho que por vários fatores: medidas tomatas atempadamente e uma menor densidade populacional em relação à Espanha e à Itália. Mas os casos estão a crescer pouco a pouco e não se sabe quando isto vai parar.»

«A paralisação do campeonato prejudica todas as equipas, não só a nós [Sporting] em particular. (…) É uma paragem muito rara, porque todas as competições continentais e de seleções também foram adiadas. O mundo não estava preparado para este vírus», atirou.