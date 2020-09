Figura da partida: Um Pinho letal

O avançado do Marítimo gozou de muitas facilidades nos dois golos que marcou e acabaram por decidir o jogo. Mas a qualidade que impôs na definição dos tentos é insofismável. Rodrigo Pinho não se deslumbrou, foi rápido a pensar e letal a finalizar.

Momento do jogo: Amir defende a meias com o poste, minuto 58

Uma boa combinação de João Mendes com Rafael Barbosa acaba com um disparo deste, que Amir Abedzadeh desvia levando a bola a embater no poste e sair pela linha de fundo. O Tondela dominou a segunda parte por completo, mas esta foi a única grande oportunidade que dispôs para mudar o marcador.

Outros destaques:

Fábio China: estava a ser um dos melhores em campo antes de ser expulso, com toda a justiça. Assistiu Pinho com um passe muito certeiro no primeiro golo.

Irmer: chegou à Madeira há quatro dias e entrou diretamente para o onze. Médio brasileiro mostrou qualidade no passe e recuperação de jogo.

Rafael Barbosa: foi o elemento mais esclarecido do ataque do Tondela e o que mais dores de cabeça causou à defesa insular.



Yohan Tavares e Ricardo Alves: a dupla de centrais do Tondela ficou a ver jogar nos lances dos golos do Marítimo, na reta final da primeira parte.