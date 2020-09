O vice-presidente do Sporting, Salgado Zenha, abordou o novo acordo selado entre os leões e o Sp. Braga devido ao incumprimento no pagamento de Rúben Amorim.



«Excluindo o Sp. Braga, o Sporting renegociou pagamentos com cinco clubes e não vi nos jornais nenhuma drama», começou por dizer.



«E tivemos outros clubes e parceiros, que renegociaram com o Sporting e nós aceitamos porque percebemos a conjuntura [pandemia de Covid-19]. Temos de ser uns para os outros», acrescentou.



O dirigente leonino falou ainda sobre o mercado, em específico sobre as situações de João Palhinha e de Marcos Acuña. O médio português foi recentemente integrado nos trabalhos da equipa enquanto o internacional argentino continua a treinar à parte.



«O Sporting não está em saldos. Somos um clube vendedor, portanto eventualmente venderemos. Os clubes compradores sabem os preços dos jogadores. Falam muito de desvalorização, porque os jogadores ficam, não ficam ou deixam de ficar. Dou o exemplo do Palhinha: não foi ao estágio, mas agora voltou, foi integrado e está a jogar. É um jogador altamente valorizado e as críticas em geral foram muito positivas», afirmou antes de se debruçar sobre o caso de Acuña.



«Não vejo que haja qualquer desvalorização de qualquer ativo quando o mercado sabe o preço pelo qual o Sporting pode vender esse ativo. O Sporting não cederá aos valores que consideram justos pela venda do ativo.»



Por último, Salgado Zenha comentou os resultados positivos divulgados no último Relatório e Contas referente à época anterior.



«Estamos muito satisfeitos por estar a conseguir cumprir com o que era o nosso objetivo e estratégia de estabilização financeira. Foi conseguido num ano muito difícil, o que prova a resiliência da politica financeira deste conselho de administração. Estes resultados são fruto de um ano de contexto e conjectura normal. No entanto, com esta politica financeira podemos estar mais preparados para um ano adverso como vamos ter pela frente», concluiu.